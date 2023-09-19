Навколо лише природа: особняк на приватному острові шукає нового власника

Розгалужений острів у Фалмуті, штат Мен, продають разом з двома будинками. Це максимально усамітнене місце, де зовсім немає людей.

Особняк площею понад 1000 квадратних метрів розташований на одному кінці острова Клепборд. Інший будинок розташований на іншому кінці з природоохоронною землею, що прилягає до двох ділянок.

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Власний острів з житлом

Будинок на острові розташований на площі 22 гектари. До материка можна добратися лише на човні, але це займає всього 10 хвилин.

Головний особняк / Фото Realtor

Конфіденційність тут просто на найвищому рівні. На острові є лише три ділянки, одна з яких є заповідником приблизно від 14 до 15 акрів. Мені подобається, що нерухомість усамітнена, але з острова видно материк,

– каже агентка з лістингу Крістіна Кіні.

Головний маєток вміщує аж 13 спалень, деякі мають вихід на відкриту терасу. Також є вітальня, кухня, їдальня, ванні кімнати. Другий будинок є гостьовим котеджем з трьома спальнями. Також до власності належить сарай, елінг для човнів та ігровий будиночок.

В інтер'єрі використали багато дерева / Фото Realtor

Нерухомість сезонна, тобто вона не надто добре опалюється. За словами агентки, жити там можна з квітня по листопад.