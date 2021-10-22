Пара з Канади вирішила переправити старий будинок через затоку: що з цього вийшло

Криза на ринку нерухомості стимулює шукати незвичні способи заволодіння житлом. Так, парі з Канади довелося "вирвати свій будинок" та переправляти його через затоку на іншу ділянку.

Нещодавно Даніела Пенні і Кірк Ловелл, які є власниками 100-річного будинку, розташованому у містечку Макайверс на острові Ньюфаундленд, дізналися, що старовину будівлю хочуть зруйнувати нові власники земельної ділянки на якій він зведений. Щоб запобігти цьому, пара скористалася незвичним способом перевезення будівлі.

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Переправа на човнах Заключивши угоду з власниками землі, Даніела та Кірк підняли конструкцію будинку, щоб переправити його в інше місце. Спершу пара розраховувала погрузити будівлю на вантажівку, але це могло пошкодити лінії передач, які зустрічаються на дорогах. Відтак найраціональнішим рішенням стала переправа будинку на моторних човнах. Ця ідея не нова, ще у 1960-х роках канадські власники перевозили свої об'єкти на далекі відстані.

Я хотів подивитися, чи зможе він доплисти. Якщо інші робили побідне ще в 60-х, коли не було відповідного спорядження, то чому б це не мало вийти сьогодні, коли є модернізовані технології, – сказав Кірк.

Щоб переправити будівлю пара сконструювала сталеву раму з колесами. Аби втримати будинок на плаву, довелося зробити платформу із 28 пластикових бочок та утеплювачу із пінополістиролу. У переміщенні допомагали кілька човнів.

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Під час процесу виникла надзвичайна ситуація: будинок нахилився і почав тонути. Але на допомогу прийшли інші човни, які відбуксирували його до іншого берега.

Зараз будівля знаходиться на новому місці в Нижній бухті міста Маківерс, її установку завершать після заливки фундаменту.