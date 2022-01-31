Пара перетворила порожній лофт у затишне житло для сім'ї

Житлова криза у США, спонукає мешканців йти на радикальні кроки та переобладнувати нежитлові приміщення у сімейні оселі.

Після дев'ятимісячних пошуків житла, Чарльз та Лаура Тріббетт купили порожній лофт у Чикаго. Приміщення площею 306 квадратних метрів у 2017 році обійшлося їм у 1,075 мільйона доларів.

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Уся площа була однією суцільною кімнатою, тож парі довелося почати перетворення простору із створення зручного планування.

Понад рік подружжя прожило у відкритому просторі. Впродовж цього часу вони розробляли проєкт майбутнього помешкання й можливо процес затягнувся б ще на довгі роки, якби не новина про вагітність Лаури. Так, у пари з'явився план завершити ремонт до народження дитини.

Перший етап

У домі залишилися індустріальні елементи / Фото The Wall Street Journal

Першочерговим завданням стало розділення величезного відкритого простору на ізольовані кімнати. Водночас пара вирішила зберегти ідею open-space у вітальні.

Більшість будинків у Чикаго прямолінійні. Ви отримуєте однакове планування… Вітальня, потім кухня, сімейна кімната,

– розповідають Тріббетти.

Вони ж змогли створити індивідуальне планування, яке б задовольнило потреби сім'ї.

Переїзд та зміщення дедлайнів

Зона вітальні залишилася відкритою / Фото The Wall Street Journal

Під час ремонту пара переїжджала двічі: вперше – в орендовану квартиру поблизу лофту, вдруге – до батьків Чарльза. Вони зізнаються, що очікували завершити реконструкцію за 4 – 5 місяців, проте процес затягнувся майже на рік.

Паралельно у лофті почався ремонт санвузла та кухні. На зведення стін, робочу силу, підведення комунікацій та оздоблення пішло 500 тисяч доларів.

Простір, який постійно трансформується



Пара переобладнала колишній кабінет у гостьову кімнату / Фото The Wall Street Journal

Проживши майже рік у новій оселі, пара зважилася на ще один ремонт.

Річ в тім, що домашній офіс Чарльза, який він активно використовував під час пандемії Covid-19, був відокремлений від основного житлового приміщення лише скляною перегородкою. Тим часом їхня дочка Наталі вже почала вивчати усі закутки дому й нерідко заважала батьку під час онлайн-зустрічей з колегами.



Оновлений офіс із спортзалом / Фото The Wall Street Journal

Ми вирішили перетворити гостьову кімнату на офіс та облаштувати там домашній спортзал. Старий кабінет тепер є зоною відпочинку з розкладним диваном для гостей,

– розповідає Лаура.

Вони закінчили ремонт у серпні 2021 року.