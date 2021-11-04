Пентхаус Мерилін Монро повернувся на ринок: особливості розкішного будинку

Пентхаус в Лос-Анджелесі, де актриса жила у 1954 році, особливий панорамними вікнами з яких відкривається неймовірний краєвид на місто. Розповідаємо про інші особливості зіркової нерухомості.

Кондомініум у районі Західного Голлівуду у Лос-Анджелесі, повернувся на ринок за 2,49 мільйона доларів. Будинок, зведений у 1930-х роках, має риси французького класичного стилю.

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Двоповерховий пентхаус площею 188 квадратних метрів, включає дві спальні та дві ванні кімнати.

Пентхаус Мерилін Монро повернувся на ринок / Фото estately

Пентхаус Мерилін Монро повернувся на ринок / Фото estately

Серед особливостей, зазначених в лістингу, – грильято стеля, панорамні вікна з видом на місто і гори, вишуканий сходовий проліт, дерев'яна підлога, кухня з венеціанською штукатуркою та стальними шафами.

Цей дім є відбитком старого голлівудського шарму та гламуру, – додає агент з нерухомості, який займається продажем пентхауса.

Кухня з венеціанською штукатуркою та стальними шафами / Фото estately

Мерилін Монро жила в цій квартирі в 1954 році, після розлучення зі своїм другим чоловіком. За словами агентів з нерухомості, ця квартира була останнім місцем проживання зірки в Західному Голлівуді.

Вишукана їдальня / Фото estately

Нинішній власник купив квартиру в Порції де Россі, колишньої моделі та актриси. Записи показують, що тоді вартість нерухомості становила менш як 1 мільйон доларів. Схоже, що це не перша його спроба продати зірковий пентхаус. У 2018 році аналогічне оголошення вже з'являлося на ринку, але в травні 2019, власник передумав.

У всіх кімнатах – дерев'яна підлога / Фото estately

Всього у будівлі розташовано 40 резиденцій / Фото estately

У будівлі нараховується 40 резиденцій. Також тут працює цілодобове обслуговування, швейцар, приватний клуб та спа-центр.