По кроні за квадрат: чому в Швеції за копійки розпродавали земельні ділянки

Місцева влада містечка Йотене у Швеції нещодавно розпродавала ділянки під будівництво житла за копійки. Вартість землі була від однієї данської крони, тобто від 6 гривень за квадрат.

Йотене розташоване далеко від столиці – аж за 320 кілометрів. Воно не є популярним для життя серед молоді, тому місцева влада вирішила покращити ситуацію.

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Дешева ціна, щоб "заманити" молодь

Розпродаж перших 30 ділянок почали ще в травні 2024 року. Їх могли придбати і як громадяни Швеції, так і іноземці. Єдина вимога – почати будівництво житла протягом двох років після купівлі. Площа ділянок була різна – від 700 до 1200 метрів квадратних.

Саме міський голова Йохан Монссон розповів, що мета розпродажу – привабити до Йотене молодь, збільшити народжуваність та уповільнити старіння населення.

Окрім того, таке рішення може допомогти з вирішенням економічної кризи. Адже за останні роки у Швеції піднепав ринок житла через високі процентні ставки.

Результат – тисячі запитів про купівлю житла

Спочатку влада планувала співпрацювати з 30 зацікавленими покупцями. Та згодом почала отримувати тисячі запитів про купівлю ділянок. Наразі тендерний процес призупинили до початку серпня, щоб зрозуміти, як діяти далі.

Зараз влада планує організовувати торги за землю, а не продавати ділянки по кроні за квадрат.

За словами мера, зазвичай земельні ділянки в Йотене коштують близько 500 тисяч данських крон (3 мільйони гривень), а будівництво будинку – від 3 до 4 мільйонів крон (18 – 24 мільйони гривень). Водночас право власності на житло не скасовує візові правила.