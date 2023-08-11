Дивний, але дуже популярний: цей будинок постійно всі хочуть орендувати

Ландшафтний дизайнер Вілл Дангар нещодавно продав свій неймовірний будинок за ціною, що на 700 тисяч доларів більша за фіксовану. Це не дивно, бо помешкання дуже популярне – його постійно орендують на Airbnb.

На вигляд це досить дивний і примітивний будинок, але всередині він просто чудовий. Для тих, хто обожнює мінімалістські інтер'єри, – це ідеальний варіант.

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Сучасний будинок ландшафтного дизайнера

Нещодавно будинок продали аж за 6,2 мільйона доларів. Власник навіть не сподівався на таку ціну, адже він поставив меншу – 5,5 мільйона доларів.

Колишній господар з дружиною вклали багато праці та коштів у будинок. Вони перебудували його три роки тому. Над садом працював сам власник.

Будинок розташований у Бонді – передмісті східного Сіднея. Він вміщує аж п'ять спалень, одну з яких використовують як офіс, три ванні кімнати, вітальню, гардеробну кухню та їдальню відкритого планування. Житло описують як "прибережний будинок у середземноморському стилі".

Оновлений інтер'єр у нейтральних тонах / Фото Realestate

Надворі облаштований басейн, вуличний душ та відпочинкова зона. Також є гараж на два паркомісця. Будинок продовжує працювати як житло для оренди, адже він дуже популярний.