Найбільші помилки під час планування сімейної кімнати: не допускайте їх в жодному разі

У сімейній кімнаті має бути по-особливому зручно та затишно. Отже, треба ухвалити багато важливих дизайнерських рішень, і притому не помилитися.

Ось три найпоширеніші помилки під час планування сімейної кімнати. Експерти з дизайну пояснили, що допускати не слід та дали фахові поради.

Зверніть увагу У чому різниця між житлом комфорт і бізнес-класу: пояснюємо на прикладах

Ставлення естетики вищою за зручність

Зрозуміло, що ви хочете, аби кожна кімната у вашому домі виглядала гарно та стильно. Але одна з найочевидніших помилок якраз полягає в тому, що люди думають про естетику більше, ніж про зручність.

Можливо, ви захочете придбати скляний столик чи вибрати твердий диван, бо вам сподобається модель. Та ваші діти не потребують цього. Вони просто хочуть зручного місця, щоб посидіти та подивитися телевізор. Тому відкиньте естетику на другий план і подумайте, чи потрібно це вашій сімʼї.

"Коли справа стосується дизайну сімейних кімнат, одна з найпоширеніших дизайнерських помилок, яку часто роблять клієнти, полягає в тому, що вони не враховують функціональність простору", – каже експертка Емма Детердінг.

Вибір дешевих меблів

Під час вибору меблів часто виникає спокуса зекономити. Та саме щодо сімейної кімнати цього робити не слід. Треба інвестувати в якісні предмети, які довго послугують. Нащо вам крісло, яке зломиться за місяць?

Використання непрактичних тканин

Купуйте меблі, елементи декору з водонепроникних тканин або таких, які стійкі до плям чи легко перуться.

Важливо вибрати матеріал, який легко чистити, як-от поліестер або нейлон для вашого килима та акрил або поліестер або їх суміші для оббивки. Обирайте спочатку тканину, а потім колір,

– радять фахівці.

Дизайнери погоджуються. Для диванів та крісел вони також радять придбати чохли.