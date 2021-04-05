Всім відомо, що правильне освітлення здатне повністю видозмінити будь-який інтер'єр. Це стосується як невеликих квартир, так і розкішних особняків.

Світло в приміщенні буває декількох рівнів. Які рішення з освітленням популярні і як їх правильно реалізувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.

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У сучасному дизайні однією кришталевою люстрою не обійтися. І навіть якщо поставити торшер біля крісла – ідеально не буде. А якщо взяти 4 рівні освітлення, то відразу можна вирішити два питання – функціональність і декор,

– зазначила Ілляшенко.

Основні правила хорошого світла

1. Верхнє світло (загальне освітлення)

Робить всю кімнату світлою. Воно потрібно у тому випадку, коли ви наводите порядок у приміщенні, або приймаєте гостей. Для цього використовуються люстри або точкові світильники. Для того щоб світло було максимально наближеним до природного, вибирайте теплий або нейтральний колір освітлення.

Верхнє світло використовується для всього приміщення / Фото legko

2. Середнє світло (робоче)

Висвітлює окремі зони, наприклад, куточок для читання або робоче місце. Також дозволяє виділити предмети інтер'єру. Таке світло знаходиться трохи вище рівня очей, тому доречно використовувати настінні бра, торшери, лампи на низьких підвісах або світлодіодне підсвічування.

Середнє світло використовується для певної зони / Фото pinterest

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3. Нижнє світло

Він розташовується на рівні нижче очей. Використовується для векторного освітлення підлоги або підсвічування ступенів. Можна використовувати світлодіодну стрічку, точкові світильники або настільні лампи на низьких тумбочках.

Для нижнього світла використовуються точкові світильники або світлодіодна стрічка​ / Фото kvartblog

4. Внутрішнє світло

Передбачає підсвічування декоративних елементів, колекцій сувенірів і т.д. Для цього ідеально підійде світлодіодна стрічка.

Внутрішнє світло також монтується у шафах / Фото pinterest

Колір освітлення вибирається залежно від матеріалів: одні виграшно виглядають при холодному світлі, інші – при теплому. Звичайно, не забувайте про призначення приміщення,

– резюмувала Поліна Ілляшенко.