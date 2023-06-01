Прибережний шедевр у Корнуолі: ви маєте побачити цей котедж
Джерело:rightmove
У сучасному світі, де всі женуться за технологіями та новими винаходами, такі природні перлини стають справжньою рідкістю.
Цей будиночок з унікальними краєвидами заслуговує вашої уваги. Розповідаємо у матеріалі його історію та фото.
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Будинок в обіймах природи
Бішопс-Рок – це будинок, розкіш якого вимірюється не дизайном, а природою навколо: прибережні краєвиди тут відкриваються неймовірні, а розташований він найближче до водойми. Збудували споруду бабуся та дідусь нинішніх продавців ще у 1937 році на північному узбережжі Корнуоллу.
Будинки серед унікальної природи / Фото rightmove
Всередині розмістилися 4 спальні та чимало автентичних елементів ще минулої епохи: оригінальні двері, дубова підлога, невеликі вікна з шиферними підвіконнями та системою сповіщення по всьому будинку.
Побачити чудову природу навколо можна завдяки вдалому розташуванню на вершині скелі, що й перетворює будівлю на приватний оазис із захопливим видом на Атлантичний океан. Стиль всередині ідеально доповнює картину розслаблення та відпочинку біля водойми. З перших хвилин на ринку котедж привернув чимало уваги, його вартість становить 5 000 000 фунтів стерлінгів.