У Північній Ірландії продають приватний острів за ціною лондонської квартири

Лонг-Айленд у містечку Енніскіллен агенти з нерухомості рекламують як "можливість, яка дається раз у житті". Його вартість можна порівняти до цін за лондонську квартиру.

На мальовничому острові відкривається чудовий краєвид на річку Ерн. Тут, серед 12 акрів зрілого лісу, розміщений невеличкий будиночок.

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Ціна острова дорівнює вартості лондонської квартири

Лонг-Айленд вийшов на ринок за 550 000 фунтів стерлінгів. Типова іпотека на будинок становить 2141,15 фунта стерлінгів на місяць, що дорівнює середній місячній орендній платі у багатьох районах Лондона.

На ринку з'явився приватний острів у Північній Ірландії / Фото Montgomery Finlay & Co

Наприклад, у жвавих східних районах Гекні та Тавер-Гемлетс, популярних серед молоді, вартість проживання в середньому становить 2119 фунтів стерлінгів і 2069 фунтів стерлінгів відповідно.

Агенти з нерухомості оцінили ізольовану власність, сказавши, що це "справді унікальна можливість жити або відпочивати в красивому, спокійному місці на власному приватному острові".

Нинішні власники купували острів з 1978 року та зі смаком і любов'ю побудували нинішні об’єкти. Тут є будиночок з дерев'яним інтер'єром, кілька складських будівель і майстерень. Приватна пристань для яхт розташована зовсім поруч.



Затишне помешкання з дерев'яною обробкою / Фото Montgomery Finlay & Co

Спальня в будиночку / Фото Montgomery Finlay & Co