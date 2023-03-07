Тут зростав король рок-н-роллу: на продаж виставили будинок, в якому колись жив Елвіс Преслі

Коли ми купуємо дім, то завжди цікаво розглянути будинки, в яких є особливі історії. Тим, хто мешкає у Тупело в штаті Міссісіпі, випала нагода придбати дійсно історичну нерухомість.

Елвіс Преслі – це людина, яка здійснила революцію у музиці та підкорила найвищі світові вершини. До його персони завжди було багато уваги, тож поціновувачам його творчості випала унікальна нагода – придбати будинок, в якому зростала зірка.

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Маленький будиночок розташований у місті Тупело, штат Міссісіпі. Колись його мали знести, але згодом вирішили виставити на аукціон. Вперше будинок вийшов на ринок у 2020 році, але через епідемію не знайшов нового господаря.

Дім, в якому зростав Елвіс Преслі / Фото The Sun

У будинку, який збудував дядько Елвіса Ноа, є три спальні, кухня та вітальня. Впродовж багатьох років за нерухомістю не доглядали, тож не дивно, що довкола все заросло бур'янами.

Цікаво, що будинок розібрали, але за бажанням нового господаря його готові відновити у тому вигляді, в якому він був, або внести у проєкт зміни. Також нові власники можуть перевезти будинок на будь-яке інше місце.

Будинок намагаються продати з аукціону, його стартова вартість – 28 тисяч доларів.