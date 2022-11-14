Програма "єОселя": скільки українців подали заявку на пільговий кредит

Від часу запуску програми доступної іпотеки "єОселя" українці почали активніше подавати заявки на отримання пільгових кредитів. Запити вже опрацьовують українські банки.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник комунікацій ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" Анжеліка Іванова.

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З 1 жовтня подано 15 тисяч заявок на участь у програмі "Доступна іпотека"

Робота програми "єОселя" розпочалася 1 жовтня, і з того моменту вже подано близько 15 тисяч заявок від людей, для яких ця програма почала діяти – в першу чергу, військовослужбовці ЗСУ за контрактом та правоохоронці, медики, вчителі та науковці, які працюють у закладах державної та комунальної форм власності,

– розповіла Іванова.

За її словами, із цими заявками вже працюють банки. Оскільки програма запущена в тестовому режимі, час розгляду може бути більшим, аніж задекларовані на сайті програми три дні.

"Банківські установи також доопрацьовують свої технічні системи, аби швидко отримувати всі документи від заявників і надавати їм відповіді. Щодо строків комунікації, то у кожного банку вони різні. Але в будь-якому разі, всі подані на сьогодні заявки обов'язково будуть опрацьовані, банківські установи нададуть відповідь кожному заявнику", – запевнила представниця Укрфінжитла.

Вона також повідомила, що вже є кількадесят попередніх позитивних рішень про видачу іпотечних кредитів. Однак не стала прогнозувати, скільки їх буде видано до кінця року.

Точну кількість кредитів, які держава може профінансувати громадянам до кінця року, називати зарано. Ми розуміємо, в яких умовах ми всі працюємо і живемо. Звичайно, будемо сподіватися на краще,

– резюмувала Іванова.

Як повідомлялося, в середині жовтня за програмою доступної іпотеки "єОселя" було видано перший пільговий кредит. Працівниця поліції з Чернігова отримала його через Ощадбанк під 3% річних. Від початку 2023 року планується розпочати реалізацію другого етапу програми, в межах якого на отримання кредитів під 7% річних зможуть розраховувати всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.