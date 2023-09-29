Ніби з казки: продають відомий "Пряниковий будиночок" у Брукліні

У Брукліні, штат Нью-Йорк, продають відомий "Пряниковий будиночок" з химерним екстер'єром. Усі, хто бачили це унікальне житло, кажуть, що наче побували в казці.

Ця красуня Bay Ridge вміщує шість спалень, п'ять ванних кімнат і має захопливу історію. "Пряниковий будиночок" продають за 8,75 мільйона доларів.

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Химерний "Пряниковий будиночок"

"Цей дім має унікальний голос, який говорить з кожною людиною, яка заходить всередину. Особливість полягає в тому, що кожен чує щось різне, але все це гарні речі", – каже агент з лістингу Пітер Граціолі.

Житло швидко отримало назву "Пряниковий будиночок" через його схожість із їстівними хатинами в казках. Наприклад, як у казці Гензель і Гретель, де головні герої натрапили на будиночок з хліба, пундиків та цукру.

До слова, такий цікавий будинок збудували в 1917 році для судноплавного магната та його дружини, які були благодійниками. Разом вони провели багато святкових заходів для ділових партнерів і друзів у цьому культовому будинку.

Зовні "Пряниковий будиночок" оздоблений неотесаним каменем і має хвилястий асфальтовий дах. На вигляд він має дещо із сільського стилю, але інтер'єр насправді дуже вишуканий. Основний акцент зроблено на натуральних будівельних матеріалах і легкому привабливому дизайні.

Чудовий інтер'єр з оригінальними деталями / Фото Brown Harris Stevens

"Оригінальні деталі будинку залишилися, але нинішні власники відремонтували кухню, ванні кімнати, вікна, сантехніку, електрику та систему кондиціонування. Будинок модернізовано відповідно до сьогоднішніх стандартів життя з повагою до майстерності… а внутрішні та зовнішні простори чудові для розваг. Територія схожа на власний парк", – розповів агент з лістингу.

У вітальні, їдальні та музичній кімнаті підлога зроблена з червоного та вишневого дерева. Основний люкс просторий, вміщує гардеробні. Також є кімната з фонтаном, яка веде до внутрішнього дворика та відкритого простору.

На території є металеві огорожі, ворота, ліхтарі та чарівна арка, яка зустрічає перед входом. До власності належить чудова галявина та сад. Для авто власники облаштували просторий гараж на три паркомісця.