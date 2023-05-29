Захопливі краєвиди за вигідну ціну: 5 будинків на березі моря з багатьма перевагами

Неофіційний початок літа нарешті настав, а тому ми знайшли п'ять ідеальних будинків на березі моря за невисоку ціну. Усі вони коштують менш ніж один мільйон доларів.

Одна з чудових переваг більшості цих будинків полягає в тому, що там можна жити певний час. Адже вони доступні для короткострокової оренди.

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Ягатс, Орегон

Ціна: 949 тисяч доларів

Нещодавно відремонтований будинок із чотирма спальнями та трьома ванними кімнатами. Тут мжна милуватися краєвидами на пляж на дивовижному узбережжі штату Орегон.

Дім розташований на обриві над океаном, недалеко від пляжу. У цьому будинку площею 189 квадратних метрів панує свіжа та морська атмосфера.

Будинок у Ягатсі / Фото Realtor

Каррабелл, Флорида

Ціна: 750 тисяч доларів

Дім здається химерним приморським котеджем на палях. Насправді він пристойного розміру з трьома спальнями та трьома ванними кімнатами. До вартості входить три господарські будівлі та крита стоянка для автомобіля, човна або фургона.

Химерний будиночок біля моря / Фото Realtor

Роданті, Північна Кароліна

Ціна: 999 тисяч доларів

Дім із шістьма спальнями та чотирма ванними кімнатами. Житлова площа становить 272 квадтраних метрів.

Ви та ваші гості будете насолоджуватися довгими прогулянками по пляжу, який розташований всього лиш за кілька кроків від дому.



Будинок на пляжі в Роданті / Фото Realtor

Дафін-Айленд, Алабама

Ціна: 750 тисяч доларів

Будинок із чотирма спальнями та трьома ванними кімнатами розташований на піщаній косі острова Дафін-Айленд, що тягнеться від протоки Міссісіпі до Мексиканської затоки.

Цей котедж вирізняється гарним сільським стилем зовні та розкішним курортним дизайном усередині. Житло повністю мебльоване.

Дім на острові / Фото Realtor

Алігатор-Пойнт, Флорида

Ціна: 579 тисяч доларів

Найкраща покупка на пляжі: на південь від Таллагассі в Мексиканській затоці розташований цей будинок з трьома спальнями та двома ванними кімнатами.

З ґанку великої кімнати відкривається чудовий краєвид. Всередині є склепінчасті стелі та плиткова підлога, яка не потребує обслуговування.

Будинок на пляжі з неймовірними краєвидами / Фото Realtor