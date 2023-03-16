П'ять речей, які не можна зберігати на підвіконні

Підвіконня не варто захаращувати з багатьох причин. Одна з них полягає в тому, що деякі предмети псуються під впливом тепла, холоду, вологості або сонячного світла.

Багато звичайних речей потребують спеціального зберігання. Інакше вони можуть швидко зіпсуватися або пошкодити.

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Що не можна зберігати на підвіконні

Засоби для очищення

Сертифіковані фахівці з прибирання вважають, що засоби для чищення слід тримати якомога далі від підвіконня, навіть якщо це зручне місце.

"Мийні засоби можуть піддаватися коливанням температури та вологості, що вплине на їхню якість та ефективність", – зазначають спеціалісти.

Гелі для душу

Якщо на гелі для душу буде постійно впливати тепло, вони стануть "розлізлими". Засоби для тіла краще зберігати в тумбі. Також дуже зручними є підвісні коробки, які можна закріпити в душі.

Аерозолі та легкозаймисті речовини

Навіть якщо підвіконня здається безпечним місцем, аерозольні балончики та запальнички не варто класти там. Це підвищує ризик пожежі в будинку. Ці предмети швидко загоряються або вибухають навіть під впливом сонця. Те саме стосується сірників.

Такі речі варто зберігати в прохолодному сухому місці подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла.

Щось крихке

Ви не лише ризикуєте побити крихкі предмети, але й легко пошкодити їх через зміну температури та вплив сонячного світла.

Крихкі предмети краще класти в спеціальну шафу або на вбудовані полиці, знову ж таки – якомога далі від прямих сонячних променів.