На що варто звертати увагу під час ремонту кухні: дизайнери радять, з чого почати

Планування кухні є одним із найцікавіших завдань під час ремонту. Але з такою кількістю рішень, які потрібно ухвалити, цей процес може здатися дуже складним. Дизайнери вирішили допомогти й назвали те, що слід враховувати першочергово та обов'язково.

Ремонт вашої кухні можна справді зробити простішим за умови правильного планування. Експерти з інтер'єру назвали три головні речі, про які варто подумати, незалежно від того, оновлюєте ви невелику кухню чи працюєте з більш просторим приміщенням

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Функціональність

"Ви любите готувати вишукані страви на кухні чи це просто місце для швидкого невимушеного обіду? Важливо розуміти свій спосіб життя та кулінарні звички. Подумайте про робочий процес на кухні, переконавшись, що плита, мийка та холодильник утворюють зручний трикутник для ефективного приготування їжі, якщо вам це потрібно", – кажуть фахівці.

Тобто, спочатку потрібно зрозуміти, що саме для вас означає "кухня", а тоді відштовхуватися від своїх потреб, роблячи її функціональною. Це допоможе вам не лише визначитися з плануванням, але й обрати правильний тип освітлення, місця для зберігання, робочого місця тощо.

Експертка Марія Снісар радить: "Вибирайте техніку, яка відповідає вашим кулінарним звичкам і стилю життя. Енергоефективні варіанти не тільки екологічні, але й економлять кошти у довгостроковій перспективі".

Ці міркування є ключовими, щоб максимізувати функціональність вашої кухні.

Зберігання

Для функціональної кухні важливе правильне облаштування місць для зберігання речей. Подумайте, де краще поставити кухонні шафи й розмістити стелажі. Уявіть, де у вас мають зберігатися каструлі, сковорідки й навіть звичайні спеції.

"Подумайте творчо про рішення прихованого зберігання, щоб ваша кухня була вільною від безладу. Інвестуйте в інтелектуальні організаційні інструменти, як-от висувні урни для сміття, перегородки для ящиків і полиці для спецій, щоб все було добре організовано та легко доступно", – радять дизайнери.

Стиль та естетика

Не забувайте про естетику вашої кухні. Ця кімната, як усі інші, має відображати ваш особистий стиль, зберігаючи при цьому єдиність з рештою вашого будинку. Розгляньте колірні схеми кухні, матеріали та елементи дизайну.

"Вам потрібно визначитися зі стилем, наприклад, він може бути сучасний, традиційний, сільський, фермерський або еклектичний. Ви також повинні розглянути колірну гаму, освітлення, підлогу, задню панель, шафи, стільниці, фурнітуру, світильники та аксесуари, які доповнюватимуть обраний вами стиль", – кажуть фахівці.

Експерти кажуть, що найкраще обирати міцні та прості у догляді матеріали. Адже кухня є місцем, де комусь часто падає їжа та розливається напій. Якщо меблі дуже делікатні, то позбутися плями буде вкрай важко.

"Вибирайте міцні стільниці, такі як кварц або граніт, які можуть витримувати температуру та

подряпини. Також подумайте про вибір матеріалів для підлоги, стійких до плям і легких у чищенні, таких як керамічна плитка чи розкішні вінілові дошки", – підказують дизайнери.