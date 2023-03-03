Які помилки допускають люди, облаштовуючи спальню

На перший погляд здається, що організувати простір спальні нескладно. Але коли справа доходить до практичної реалізації ідей, трапляються помилки, які згодом позначаються на комфорті та іміджі приміщення.

Існують помилки в інтер'єрі спальні, які люди допускають доволі часто. Час дізнатися про них, щоб уникнути хиб під час ремонту у своєму домі.

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Основні помилки під час облаштування спальні

Занадто велика люстра

Фахівці вважають зайвим встановлювати люстру великих габаритів в однокімнатній квартирі, яка одночасно виконує функцію спальні. Цей предмет перетворює кімнату на вітальню, а не на кімнату для сну.

Дзеркало біля ліжка

Спочатку це може здатися комфортним. Адже можна постійно бачити себе в дзеркалі. Однак з часом відображення може дратувати. Дзеркало краще ставити якомога далі від ліжка.

Дзеркало ставте в іншому місці / Фото Unsplash

Мало місця для зберігання

Для маленької спальні підійде нескладний дизайн меблів, яка вміщує висувні ящики. Це дозволить правильно організувати простір спальні. Часто буває так, що куплена шафа не лише не вміщує весь одяг, а й займає багато місця.

Холодна підлога

У спальні краще не класти підлогу з плитки чи дешевого ламінату. Оптимально зробити її з натурального дерева, паркету чи теплого ковроліну. Це додасть не лише естетики, а й зберігатиме тепло.