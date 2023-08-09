Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках нерухомості: дані за липень

Протягом липня середня вартість квадратного метра в новобудові зросла у всіх аналізованих областях, у деяких – суттєво. Кількість пропозицій на ринку вторинного житла також збільшилась, але не всюди.

Станом на кінець липня в Україні працюють 74% відділів продажу новобудов. Загалом, за два місяці літа, в експлуатацію введено 14 будинків. Про це розповіли у своєму звіті експерти українського маркетплейса DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.

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Щодо пропозиції на вторинному ринку продажу нерухомості, можна помітити значне збільшення. Наприклад, кількість доданих оголошень у Київській області зросла до 63%, а у Волинській області – на 153% у порівнянні з червнем 2023 року.

Ціни на новобудови у липні

Найвища середня вартість за метр квадратний зафіксована в столиці. Вона становить 57 059 гривень. Це дані з урахуванням усіх типів квартир за кількістю кімнат. Тим часом найнижча ціна за метр квадратних наразі у Хмельницькій області – 23 625 гривень.

Як змінилися ціни в липні, якщо порівнювати з червнем / Фото DIM.RIA

Якщо порівнювати дані з липнем минулого року, то середня вартість метра квадратного помітно піднялася в Івано-Франківській області – аж на 36%.



Як змінилися ціни за рік / Фото DIM.RIA

Вартість квартир на вторинному ринку

Найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає 86 360 доларів США у Києві. Друге місце посідає Львівська область з ціною 61 264 доларів США, а третє – Закарпатська область із вартістю 49 665 доларів США.

Вартість однокімнатної квартири за рік суттєво змінилася / Фото DIM.RIA

Ціна на однокімнатну квартиру в порівнянні з червнем 2023 року впала в Рівненській області – на 8%. У Сумській області тим часом помітно зросла – аж на 13%.



Порівняння цін у червні та липні 2023 року / Фото DIM.RIA