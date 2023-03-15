Як із казки: цей рожевий котедж викликає замилування у всіх, хто його бачить

Милий котедж із солом'яною стріхою розташований у крихітному селі графства Сомерсет в Англії. Якщо ви хочете хоч на мить поринути в рожеві мрії, то пропонуємо поглянути на цей будиночок.

У котеджі Magnolia є два поверхи. Його виставили на продаж за понад 830 тисяч доларів.

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Який будиночок усередині

Житло вміщує чотири спальні, велику вітальню з каміном з тесаного каменю та плитковою підлогою та сімейну ванну.

Оригінальна вітальня з каміном / Фото JACKSON-STOPS.CO.UK

Кухня в котеджі добре обладнана. Тут є достатня кількість електроприладів. З кухні можна потрапити в сад. Обіди просто неба влітку тут будуть ідеальними.

Далі ви знайдете спальню на першому поверсі з французькими дверима, що ведуть на зелену терасу. Потім – ще три спальні, що розмішуються вздовж сходового майданчика, та сімейну ванну кімнату з сучасними меблями.

Сад – справжня родзинка нерухомості

Перед будинком росте величне дерево магнолії, змішані трав'янисті бордюри, що оточують сади з газонами, кілька троянд, азалій тощо.

Загалом до власності належать сім різновидів саду. Тут ростуть яблука, чорниця, чорна смородина, малина та аґрус.



У саду росте багато квітів та плодових дерев / Фото JACKSON-STOPS.CO.UK