Будинок за 30 мільйонів: погляньте, який вигляд має житло за таку ціну у Флориді

Особняк на набережній, відомий як "Будинок-човен" у Палм-Біч, штат Флорида, потребує нового "капітана". Для шанувальників елегантного морського дизайну це стане просто ідеальним житлом.

Особняк збудували ще в 1940 році, але він в ідеальному стані. За час існування будинку там жили тільки три чи чотири власники.

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Вишуканий особняк з морським дизайном

Близько трьох років тому особняк повністю оновили й розширили, зберігши цінні оригінальні деталі. За площею він дуже великий – 560 квадратних метрів.

"Це дуже стиль ар-деко, який нечасто можна зустріти на острові. Багато старих будинків такого типу вже давно знесли, але цей вирішили відновити", – каже агент з лістингу.

Серед останніх оновлень – вікна й дверей проти урагану, ліфт та дерев'яна підлога, яка розроблена, щоб "продовжити морську тему" та нагадувати інтер'єр човна.

Багато візерункових деталей в інтер'єрі / Фото Realtor

Розташування особняка неймовірне, зрештою краєвиди з панорамних вікон і тераси самі про це говорять. Окремої уваги заслуговує чудовий басейн просто неба й гарне, доглянуте подвір'я.

"Це будинок із шістьма спальнями та п'ятьма ванними кімнатами, тому комфортно поселиться велика родина. Зрештою, будинок можна використовувати як вторинне житло чи як місце для відпочинку", – каже агент.