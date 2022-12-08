10 лучших домов 2022 года по версии архитектурного издания Dezeen

Традиционно, подводя итоги года, архитектурно-дизайнерское издание Dezeen отбирает объекты со всего мира, что наиболее заинтересовали читателей. В этом году самым популярным зданием стало мультифункциональное пространство под землей.

Кроме того, в подборку попали другие инновационные проекты, в частности, интроспективный дом в Мексике и жилье над деревьями в Канаде. Как они выглядят – дальше.

Читайте также Концепция застройки "город в городе": что это и в чем ее преимущества

Подземный дом-ресторан в Ямагуте, Япония. Архитектор – Джунья Исигами



Подземный дом-ресторан в Ямагуте / Фото Dezeen

Самым популярным домом в 2022 году, по версии Dezeen, оказался дом, спрятанный под землей. Вместо того чтобы возводить его как традиционные сооружения, архитекторы решили залить бетон в заранее подготовленные отверстия в земле.

Мультифункциональное здание, которое служит одновременно жилым домом и рестораном, напоминает подземную пещеру с многочисленными лабиринтами.

Mirai House of Arches, Индия. Архитектор – Санджай Пури



Mirai House of Arches / Фото Dezeen

Дом для трех поколений одной семьи проектировался с учетом индийского климата: внутренние помещения защищены от перегрева, а затененные террасы позволяют проводить время на свежем воздухе в любое время суток.

Автор проекта позаботился и о внешнем виде дома. Арочные отверстия, зубчатые стены и штукатурка землистого цвета идеально вписываются в индийский ландшафт.

"Аналоговый дом", США. Проект – Olson Kundig Architects



"Аналоговый дом" в США/ Фото Dezeen

Дом из металла, стекла и бетона идеально вписан в пейзаж калифорнийского леса. Над внешним видом объекта работала студия Olson Kundig Architects в сотрудничестве с основателем Faulkner Architects, который был заказчиком проекта. Согласно задаче, команда должна была создать как можно больше открытых пространств для созерцания местных пейзажей.

Seabreeze, Великобритания. Проект – RX Architects



Проект Seabreeze в Великобритании / Фото Dezeen

Этот розовый дом отдыха напоминает прибрежные средиземноморские проекты, однако на самом деле он расположен на ветряном пляже Камбер-Сэндс в Англии. По словам дизайнеров, цветной фасад был разработан, чтобы компенсировать хмурое небо над пляжем.

Внутри спрятан небольшой домашний спа-салон, где владелец жилья может насладиться частной баней, сауной и небольшим бассейном.

"Ранчо Марфа", США. Проект – Lake Flato Architects



"Ранчо Марфа" в США / Фото Dezeen

Дом среди пустынных пастбищ Техаса разделен на 8 блоков, соединенных между собой крытым переходом. По словам архитектора, такая планировка воспроизводит раннюю архитектуру региона.

Kappa House, Япония. Проект – Archipelago Architects



Kappa House / Фото Dezeen

Зеленовато-голубая смола нанесена на фасад дома Kappa House в Канагаве, придает зданию специфическую историчность. Поэтому возникает впечатление, будто он стоит на этом месте в течение длительного времени, сливаясь с уличным пейзажем.

La Piedad, Мексика. Проект – Cotaparedes Arquitectos



Дом La Piedad в Мексике / Фото Dezeen

Минималистский дом Le Piedad в Мексике – пример "интроспективной архитектуры". Само жилье скрыто за большими стенами. Внутри кроме дома есть большой озелененный двор.

MORE Cabin, Канада. Проект – Kariouk Architects



Дом MORE Cabin / Фото Dezeen

Kariouk Architects стремились бросить вызов определению дома, когда проектировали этот объект в Квебеке. Благодаря крутому подъему резиденция возвышается над верхушками деревьев. А благодаря использованию природных материалов для отделки фасада, дом выглядит уютно и органично.

"Каштановый домик", Португалия. Архитектор – Жоао Мендес Рибейру



"Каштановый домик" в Португалии / Фото Dezeen

Самый компактный дом из списка построен в Португалии. Его площадь всего 25 квадратных метров, однако здесь поместились гостиная, кухня, спальное место и ванная. Конструкция, обшитая изнутри теплыми фанерными панелями и имеет небольшой второй уровень, на который можно подняться по лестнице.

Особенностью объекта является столетнее каштановое дерево, которое оставили на участке.

8 Yard House, Австралия. Проект – студия Bright



8 Yard House / Фото Dezeen

В мельбурнском проекте жилого дома студия Bright намеренно избегала традиционной планировки с одним садом. В то же время авторы предложили концепт растянутых по всему участку жилых зон.