Очень тяжелое решение: 103-летняя австралийка решилась продать свой дом, которому больше двухсот лет

Дом вышел на рынок впервые за 133 года. Сначала австралийка жила в нем как прислуга, а затем получила его в наследство.

Этот дом в пригороде Парраматта считается одним из старейших домов Сиднея. Его построили более 200 лет назад – в 1816 году.

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Дом вышел на рынок впервые за 133 года

103-летняя Дороти Мэй Мур переехала в дом в 1942 году, когда вышла замуж, и с тех пор живет там. Ее дочь Ронда Хан рассказала, что решение о продаже было очень трудным.

Современное состояние дома / Фото Realestate

"Мама не хотела продавать вплоть до смерти, но в возрасте почти 104 лет она поняла, что пришло время", – сказала дочь владелицы.

Также Ронда рассказала, что дом они никогда не покупали. Его завещали бабушке бывшие владельцы, о которых она заботилась.

Дороти Мэй Мур с бывшими владельцами дома / Фото Realestate

Дочь владелицы отметила, что ее семья надеется, что новые владельцы захотят сохранить кусочек истории Сиднея. "Мы просто хотим видеть, как дом любят", – добавила Ронда.

Дом в викторианском стиле вмещает три спальни. Он расположен в большом незастроенном квартале, потому вызовет значительный интерес со стороны застройщиков.

Гостиная в викторианском стиле / Фото Realestate

Собственность предназначена для реконструкции в соответствии с принципами наследия. Она занимает 207 квадратных метров в трех участках. Ее выставят на аукцион 11 мая.

Дом продают вместе с участком / Фото Realestate