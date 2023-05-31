В Великобритании продают 200-летний замок всего за 30 тысяч фунтов, но есть нюанс

Охотники за уникальной недвижимостью будут поражены этим замком на Шетландских островах. Его стоимость очень низкая и не просто так.

Архитектурный памятник находится в Британии и ищет потенциального владельца, который сможет вернуть его к жизни.

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Что не так с замком на острове

Элитный замок на острове Фетлар можно купить дешевле, чем квартиру. История здания длится уже 200 лет, а занимает территория 40 акров земли вместе с башнями, внутренним двориком и садами.

Единственный нюанс: у покупателя должно быть несколько лишних миллионов фунтов, которые он сможет вложить в реставрацию. Фасад и здание внутри нуждается в восстановлении, стоимость которого оценивается в 12 миллионов фунтов.



Территория замка / Фото BBC News

Согласно плану, архитектурный памятник хотят превратить в место для отдыха мирового уровня. Планируют сохранить фасад здания, а внутри обустроить 24 спальни и ресторан. Это не только позволит привлечь туристов на остров, но создаст новые рабочие места.

Замок входит в список достопримечательностей национального значения. Создателем его стал купец Артур Николсон, хорошо разбиравшийся в архитектуре. Вдохновлялся мужчина французскими, швейцарскими и итальянскими мотивами.



План будущего ресторана / Фото BBC News

Сегодня на острове проживает только 61 человек, а само здание пустое с 1980-х годов. Последний наследник семьи Никольсон, Олив Борланд, передала право собственности на имение The Brough Lodge Trust в 2007 году. С тех пор волонтерский трест потратил более 500 000 фунтов стерлингов в виде пожертвований в поддержку здания, чтобы сделать недвижимость водонепроницаемой и починить крышу.