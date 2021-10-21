5 самых распространенных ошибок в дизайне кухни, которые затрудняют уборку

Прежде чем начинать ремонт, стоит предусмотреть насколько выбранные решения будут удобными в быту. К примеру, стык, который образуется между поверхностью плитки и столешницы – станет местом постоянного скопления жира и крошек пищи. Стеклянные вставки будут пачкаться быстрее чем дерево, а черные поверхности оставлять неприятные следы от пальцев...

Список потенциальных источников грязи можно продолжать бесконечно, но сегодня мы сосредоточимся на самых распространенных. Учтите их, чтобы облегчить поддержание порядка на кухне.

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Неправильная глубина полок

Учтите ширину полок / Фото Pexels

Слишком широкая полка кухонного шкафа превратит удобное место для хранения в склад, в задней секции которого у вас не будет доступа. Чаще всего, это происходит так – вы ставите в дальний угол крупы, сухофрукты или муку, которые редко используются. Впоследствии там может завестись моль и личинки, что будет требовать дополнительных ресурсов на их вывод.

Слишком узкие полки – тоже не вариант: на них не поместится все необходимое.

Отсутствие выдвижных ящиков

Особенно они важны в нижних шкафах кухни, ведь позволят разделить все вещи по отдельным секциям, что обеспечит длительный порядок. Кроме того, они удобны в эксплуатации, что сэкономит время, когда вы готовите пищу.

Стеклянные вставки

Стекло требует постоянной уборки / Фото Pexels

Стекло в межкомнатных дверях и дверцах шкафов действительно выглядит красиво, но на нем будут оставаться отпечатки пальцев, пятна от жира и разводы. Даже частые уборки не спасут ситуацию. Кроме того, прозрачные стеклянные шкафы требуют идеального порядка внутри.

Только фиксированные полки

Невозможность варьировать положение внутренних полок в шкафах затрудняют хранения габаритной посуды. А это – провоцирует беспорядок. В результате вещи будут накапливаться на различных поверхностях, а не на полках.

Мойка у окна

Недостатки мойки у окна / Фото Pexels

Такое планирование кухни – не лучший вариант, поскольку оконное стекло очень быстро загрязняется брызгами от воды и моющего средства. Согласитесь, что ежедневное мытье окон – не самая приятная работа.