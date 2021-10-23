73% американцев согласны купить дом с привидениями, если это дешево
Источник:Mind
Почти три четверти жителей США (73%) подумают о покупке жилья, где были замечены паранормальные явления. Особенно если за такую недвижимость предложат низкую цену.
При этом почти половина американцев (44%) считают, что уже жили в доме, где были привидения. Об этом свидетельствуют данные опроса 1000 человек, проведенного по заказу портала Real Estate Witch.
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Из-за чего американцы отказываются от покупки жилья
Лишь 5% опрошенных отметили, что присутствие сверхъестественного в доме может стать препятствий для его покупки. Гораздо больше американцев волнует:
- плесень и грибок в доме (57%),
- проблемы с фундаментом (56%),
- вредное воздействие асбеста, плохое водоснабжение и термитов (54%),
- протекающая крыша (53%).
Как американцы представляют дом с привидениями
Опрошенные поделились своими представлениями о классическом доме с привидениями. Среди наиболее распространенных признаков:
- странные звуки (64%),
- ощущение прикосновений или чужого взгляда (60%),
- необычные тени в доме (59%),
- туманные очертания призраков (56%),
- места в доме, где очень холодно или жарко (55%).
За последний год доля американцев, которые верят в сверхъестественное, увеличилась с 70% до 76%. Сейчас стало также больше тех, кто готов приобрести дом с привидениями. В 2020 году их доля составляла лишь 60%.