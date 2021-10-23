73% американцев согласны купить дом с привидениями, если это дешево

Почти три четверти жителей США (73%) подумают о покупке жилья, где были замечены паранормальные явления. Особенно если за такую недвижимость предложат низкую цену.

При этом почти половина американцев (44%) считают, что уже жили в доме, где были привидения. Об этом свидетельствуют данные опроса 1000 человек, проведенного по заказу портала Real Estate Witch.

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Из-за чего американцы отказываются от покупки жилья

Лишь 5% опрошенных отметили, что присутствие сверхъестественного в доме может стать препятствий для его покупки. Гораздо больше американцев волнует:

плесень и грибок в доме (57%),

проблемы с фундаментом (56%),

вредное воздействие асбеста, плохое водоснабжение и термитов (54%),

протекающая крыша (53%).

Как американцы представляют дом с привидениями

Полтергейсты выдают американцам громкими / Фото Unsplash

Опрошенные поделились своими представлениями о классическом доме с привидениями. Среди наиболее распространенных признаков:

странные звуки (64%),

ощущение прикосновений или чужого взгляда (60%),

необычные тени в доме (59%),

туманные очертания призраков (56%),

места в доме, где очень холодно или жарко (55%).

За последний год доля американцев, которые верят в сверхъестественное, увеличилась с 70% до 76%. Сейчас стало также больше тех, кто готов приобрести дом с привидениями. В 2020 году их доля составляла лишь 60%.