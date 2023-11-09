Место для вдохновения: этот антикварный дом поражает старинными деталями

Антикварный дом в Вашингтоне был построен еще в 1892 году. Его частично обновили, но большинство старинных деталей и мебели сохранили. Это настоящее произведение искусства.

Теперь антикварное здание решили продать за 979 900 долларов. В стоимость входит не только старинное жилье, но и современная витрина-студия.

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Яркий антикварный дом

Красочный главный дом вмещает три спальни и до сих пор имеет много исторических деталей. Среди них есть, например, нестандартные столярные изделия, оригинальный паркетный пол, высокие потолки и оголенные балки.

Последний раз здание обновляли несколько лет. Это делали очень осторожно и со вкусом, чтобы не нарушить царящую внутри атмосферу. Кстати, жилье имеет достаточно большую площадь – 230 квадратных метров.

В старомодной гостиной есть несколько окон, наполняющих пространство естественным светом. Открытая соседняя столовая поражает потолок с открытыми балками. Кухня сразу напоминает о старинном дизайне – этому способствуют бирюзовый потолок и деревянная мебель того времени.

Старинное жилье 1892 года / Фото Bright MLS

Агент по листингу отмечает, что подвал остается недостроенным. А это значит, что есть много дополнительного места, где можно сделать больше жилых помещений. На дворе есть передние, задние и боковые крыльца, предназначенные как для развлечений, так и для отдыха.

Рядом с домом также есть отдельная студия, построенная по лучшим экологическим стандартам. Двухэтажное здание построили в 2018 году. Она считается первым бамбуковым зданием на Восточном побережье, которое соответствует нормам.

В студии есть только крошечная кухня, но агент говорит, что найдется там место и для ванной комнаты. Если новый хозяин все хорошо обустроит, то студию можно будет сдавать в аренду и получить хорошую прибыль.