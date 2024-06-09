Сколько стоит арендовать квартиру во Львове и Ужгороде: июньские цены: июньские цены

В начале лета цены на аренду квартир в Киеве резко выросли. Поэтому встал вопрос стоимости жилья в западных регионах. Узнайте, изменились ли цены и сколько стоит аренда в июне.

В целом на повышение цен сейчас влияет повышенный спрос из-за новой волны внутренней миграции. Риэлторы говорят, что в Киеве стоимость подскочила, но западные города все еще удерживают имеющиеся цены.

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Какие цены на аренду квартир в июне

Хотя спрос на аренду жилья высокий, резких скачков в цене не наблюдается. Средняя стоимость просто остается уже на привычном уровне.

Эксперты по недвижимости характеризуют цены во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях как выше, чем до полномасштабного вторжения. Кое-где они больше, чем в столице.

По словам председателя Львовского регионального отделения АСНУ Андрея Борисова, арендная стоимость не растет уже несколько месяцев. Первоначально арендаторов интересуют квартиры с хорошим ремонтом с удобным расположением и развитая инфраструктура.

Однокомнатная старая квартира, но с ремонтом, стоит 12 - 16 тысяч, двухкомнатная будет 12 – 15. "Бабушкины" квартиры (без ремонта) можно найти за 10 тысяч гривен, если это не в центре города,

– рассказал эксперт.

В современных новостройках однокомнатную квартиру сдают за 16 – 20 тысяч, а двухкомнатная стоит от 18-25 тысяч гривен в месяц.

Есть ли ажиотаж на Закарпатье

Как сообщил председатель Закарпатского отделения АСНУ Роман Перегинец, цены стабилизировались. Стоимость аренды жилья остается неизменной уже много месяцев.

В июне однокомнатную квартиру в новостройке можно снять за 15 – 16 тысяч гривен, двухкомнатную – от 20 тысяч гривен в зависимости от ремонта.

Однако на рынке Ужгорода есть и исключения. Например, двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом в новом элитном комплексе могут сдавать в аренду за 30 или 40 тысяч гривен.