За сколько можно арендовать жилье в Карпатах в рождественско-новогодний период

Нынешний лыжный сезон в Буковеле существенно отличается от предыдущих лет. Из-за войны и перебоев в поставках электроэнергии, курорт работает с ограничениями. Незначительным по сравнению с нынешним сезоном является количество отдыхающих.

Все эти факторы отразились на аренде коттеджей и гостиничных номеров. В то же время цены продолжают расти.

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Как война повлияла на зимний сезон в Буковеле

В этом году в Буковеле заработал только один подъемник. Незначительно и количество лыжников – преимущественно это женщины с детьми.

В Яремче, Ворохте, Полянице туристическое жилье подорожало на 20 – 30%. Стоимость проживания в частном доме без особых выгод и без питания стартует от 1 000 гривен в сутки с одного человека. Квартиру с хорошими условиями можно арендовать за 4 – 5 000 гривен, а гостиничный номер в четырехзвездочном отеле – от 250 – 300 долларов.

Высокие цены и неблагоприятная экономическая ситуация заставляет отдыхающих пересмотреть свои традиции. Как рассказал отельер и ресторатор Алексей Горощук, это сказалось на зимнем сезоне в Яремче.

Люди приезжают на короткие сроки, чтобы переключиться от негатива, снять стресс. Гостей, которые до войны приезжали на лыжный отдых хотя бы на неделю, теперь мало. Приезжают на 2 – 3 дня, чтобы зарядиться эмоциями, немного забыть о войне,

– рассказал он.

По словам отельера, ситуация на Новый год несколько лучше. 31 декабря и 1 января свободных номеров нет. Однако прошлые годы номера были забронированы аж по 15 января.

Горощук добавил, что повышение цен спровоцировано высокими затратами на освещение и отопление жилья для туристов. Многие отели не решаются открывать заведение из-за перепадов напряжения.