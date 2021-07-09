В Австралии продали фантастический дом из пузырей: фото и видео

В Австралии за 1,5 миллиона долларов (41 миллион гривен) продали дом из пузырей. Необычное здание расположено недалеко от города Ипсвич (штат Квисленд).

Покупателя искали с осени 2020 года, но закрыть сделку удалось лишь сейчас. Как выглядит фантастический объект – смотрите далее.

Важно Как прописаться в новостройке в Украине: полезные факты, которые следует знать

Что известно о необычном доме

Оригинальный дом площадью более тысячи квадратных метров был построен в 1980-х годах. Внутри есть 20 комнат, которые размещены в "пузырях". Помещения расположены в три этажа. В особняке есть гостиная, библиотека, рабочий кабинет и спортбар. На территории поместья также расположена площадка для гольфа и гараж.

С имения открывается роскошный вид на реку / Фото Jam Press/First National Action, The New York Post

Интересно Дом из клипа Тейлор Свифт продадут на аукционе: в нем 56 комнат и лестница за миллионы долларов

Особенности здания

У архитектора Грэма Бирчелла на возведение куполов ушло почти 10 лет. Для того чтобы все выглядело фантастически, он обратился в НАСА с просьбой показать ему дизайнерские чертежи марсохода. Они и вдохновили его на дизайн окон.

В доме из пузырей жалюзи напоминают глаза и управляются при помощи пульта.

Интерьер дома из пузырей в Австралии / Фото Jam Press/First National Action, The New York Post:

Как выглядит необычный дом из пузырей: смотрите видео