Киевлянин построил автономный дом на случай блекаутов: сколько это стоило

Киевлянин и айтивец по специальности Роман Ильенко построил автономный модульный дом для своей семьи. В случае блэкаутов жилье станет их убежищем и местом, где можно будет полноценно жить и работать.

Роман с женой живут в столице. Автономный домик мужчина построил в Обуховке Днепропетровской области, ведь близко живет семья его жены. О стоимости и процессе строительства – узнайте дальше.

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Строительство автономного модульного жилья: история айтовца

Прежде Роман с женой, конечно же, выбрали участок. Муж говорит, что на этом этапе очень важно смотреть не только на ее фактическую стоимость, но и учитывать цену подготовки к строительству. Тот или иной участок, возможно, нужно будет выравнивать. Далее следует учитывать уровень подземных вод. Это важный фактор, помогающий понять возможность иметь или не иметь укрытия.

У нас в Обуховке высокий уровень подземных вод, и мы не можем обустроить стандартный погреб его затопит. Потому укрытия в нашем доме нет. Единственный вариант в таком случае – устанавливать контейнер из пластика или другого водоотталкивающего материала,

– рассказал айтовец.

Чтобы иметь свое водоснабжение, Роман производил собственную скважину. Для этого айтовец установил обычную насосную станцию. Когда вопрос со светом и водой был решен, Роман нашел застройщика, производящего модульные дома, и вместе с женой выбрал жилье. Дом доставили по частям и уже на месте его "сложили".

Модульный дом доставляли по частям / Фото DOU

Дальше дело касалось автономии дома, для чего нужно было обладать резервной электроэнергией. Центром стал инвертор – преобразователь постоянного тока в переменный вместе с батареями. На случай длинных блекаутов супруги приобрели солнечные панели.

В случае блекаутов Роман также позаботился о сигнализации, которая работает без электроэнергии. Так что дом супругов всегда будет в безопасности.

Интерьер дома / Фото DOU

Во сколько все обошлось

В общей сложности супруги уже инвестировали более 33 тысяч долларов. Если подробнее:

участок 5,5 соток – 3 500 долларов;

модульный дом – 24 100 долларов;

фундамент дома – 1 200 долларов;

доставка дома – 800 долларов;

септик – 1200;

скважина и насосная станция – 370 долларов;

инвертор – 765 долларов;

аккумулятор – 410 долларов;

4 солнечных панели и система крепления – 900 долларов.

Сейчас дом почти готов, но нужно позаботиться еще о нескольких деталях. К примеру, в ближайшее время Роман хочет приобрести Starlink.