Киевлянин построил автономный дом на случай блекаутов: сколько это стоило
Источник:DOU
Киевлянин и айтивец по специальности Роман Ильенко построил автономный модульный дом для своей семьи. В случае блэкаутов жилье станет их убежищем и местом, где можно будет полноценно жить и работать.
Роман с женой живут в столице. Автономный домик мужчина построил в Обуховке Днепропетровской области, ведь близко живет семья его жены. О стоимости и процессе строительства – узнайте дальше.
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Строительство автономного модульного жилья: история айтовца
Прежде Роман с женой, конечно же, выбрали участок. Муж говорит, что на этом этапе очень важно смотреть не только на ее фактическую стоимость, но и учитывать цену подготовки к строительству. Тот или иной участок, возможно, нужно будет выравнивать. Далее следует учитывать уровень подземных вод. Это важный фактор, помогающий понять возможность иметь или не иметь укрытия.
У нас в Обуховке высокий уровень подземных вод, и мы не можем обустроить стандартный погреб его затопит. Потому укрытия в нашем доме нет. Единственный вариант в таком случае – устанавливать контейнер из пластика или другого водоотталкивающего материала,
– рассказал айтовец.
Чтобы иметь свое водоснабжение, Роман производил собственную скважину. Для этого айтовец установил обычную насосную станцию. Когда вопрос со светом и водой был решен, Роман нашел застройщика, производящего модульные дома, и вместе с женой выбрал жилье. Дом доставили по частям и уже на месте его "сложили".
Дальше дело касалось автономии дома, для чего нужно было обладать резервной электроэнергией. Центром стал инвертор – преобразователь постоянного тока в переменный вместе с батареями. На случай длинных блекаутов супруги приобрели солнечные панели.
В случае блекаутов Роман также позаботился о сигнализации, которая работает без электроэнергии. Так что дом супругов всегда будет в безопасности.
Во сколько все обошлось
В общей сложности супруги уже инвестировали более 33 тысяч долларов. Если подробнее:
- участок 5,5 соток – 3 500 долларов;
- модульный дом – 24 100 долларов;
- фундамент дома – 1 200 долларов;
- доставка дома – 800 долларов;
- септик – 1200;
- скважина и насосная станция – 370 долларов;
- инвертор – 765 долларов;
- аккумулятор – 410 долларов;
- 4 солнечных панели и система крепления – 900 долларов.
Сейчас дом почти готов, но нужно позаботиться еще о нескольких деталях. К примеру, в ближайшее время Роман хочет приобрести Starlink.