Сколько стоят роскошные особняки по бюджетной цене в США: 5 интересных вариантов

Местные риелторы говорят, что найти отличный особняк за шестизначную сумму в США очень тяжело. Потому эти пять вариантов являются настоящими находками на рынке.

Все пять сказочных особняков на рынке, по цене менее 1 миллиона долларов, впечатляют. Некоторые даже исторические. В конце концов все они были обновлены или отреставрированы или с самого начала крепко построены.

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Грин-Бей, штат Висконсин

Цена: 789 900 долларов

Большая усадьба 1926 года площадью 835 квадратных метров. Она расположена в самом сердце престижного парка Астор. Этот особняк состоит из пяти спален и четырех ванных комнат, а также гостиная, бильярдная комната и спа.

Величественный особняк в Висконсине / Фото Realtor

Саффолк, Вирджиния

Цена: 799 тысяч долларов

Этот дворец с колоннами был построен в 1914 году. Он имеет великолепное переднее фойе с широкой лестницей, 4-метровые потолки и удивительное световое окно со свинцовым стеклом Тиффани.

В доме есть девять спален и пять ванных комнат на 740 квадратных метрах элегантной жилой площади.

Роскошный дворец в Виргинии / Фото Realtor

Дженкинтаун, штат Пенсильвания

Цена: 999 тысяч долларов

Этот роскошный каменный особняк был построен в 1930-х годах. Он имеет шесть спален и четыре ванные комнаты. Жилая площадь особняка – 675 квадратных метров. Хотя особняк уже несколько раз реставрировали, в нем по-прежнему остались хрустальные люстры, красочные витражи, роскошная лепнина и оригинальные камины того времени.

Каменный особняк в небольшом городке Пенсильвании / Фото Bright MLS

Флорала, штат Алабама

Цена: 940 тысяч долларов

Этот викторианский дом королевы Анны в 1910 году сохранил 95% своего первобытного великолепия. Там каждая деталь отполирована до блеска. Особняк площадью 650 квадратных метров вмещает пять спален и две ванные комнаты.

На дворе есть бассейн и дополнительный домик с прекрасной кухней и столовой.

Викторианский особняк в одном из городков Алабамы / Фото Realtor

Суамико, штат Висконсин

Цена: 924 900 долларов

Новейший из списка кирпичный дом построили в 1995 году. Он расположен на двух ландшафтных участках и имеет 690 квадратов жилой площади. Дом вмещает пять спален, несколько ванных, кухню домашний кинотеатр и медиакомнату и игровую комнату.

Единственный особняк, расположенный в поселке / Фото Realtor