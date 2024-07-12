Как организовать ремонт с минимальными затратами: проверенные советы

Ремонт жилья может быть дорогим удовольствием, но с правильным подходом он может потребовать минимальных затрат. Узнайте, как сделать ремонт бюджетно, опираясь на опыт специалистов и их рекомендации.

Любой ремонт начинается с планирования. Самое главное здесь – определить бюджет и придерживаться его. Если вы уже это сделали, то дальше специалисты предлагают придерживаться этих 6 правил, рассказывает Недвижимость 24.

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Создайте детальный план ремонта

Первый шаг к экономному ремонту – четкое и детальное планирование. Составьте список всех работ, которые нужно выполнить, и определите их приоритеты. Самый простой способ не перерасходовать средства – знать, на что именно вы их тратите.

Выполните часть работ самостоятельно

Известная американская дизайнер Джоанна Гейнс рекомендует выполнять часть работ самостоятельно, если это возможно. По ее словам, очистка стен от старых обоев, покраска или укладка ламината можно делать собственноручно. Это поможет значительно сэкономить на услугах мастеров.



Определенную работу можно сделать самостоятельно / Фото Pexels

Покупайте материалы на распродажах

Эксперты советуют покупать строительные материалы на распродажах или в магазинах со сниженными ценами. Часто крупные гипермаркеты предоставляют скидки на остаточные партии товаров, что позволяет сэкономить значительные средства.

Ищите подержанную мебель на онлайн-платформах

Б/у мебель – это не только об экономии, но и о дизайнерских решениях, винтажную стилистику, экологичность и сознательное потребление. Например, вы можете поискать на ОЛХ деревянные столы или кресла в хорошем состоянии.

Подержанная мебель в хорошем состоянии выглядит как новая / Фото Pexels

Делайте ставку на качество, а не на количество

Британский блогер и эксперт по ремонту Мериам Вайетт отмечает, что необходимо отдавать предпочтение качественным материалам. Покупая дешевые материалы, вы рискуете через короткий срок снова делать ремонт, что приведет к двойным затратам.

Привлекайте юных специалистов

Иногда можно воспользоваться услугами мастеров профильных учебных заведений или молодых подрядчиков в целом. У них услуги ремонта стоят дешевле. И часто свою работу они выполняют качественнее, чем мастера с опытом.

Ремонт с минимальными затратами возможен при условии правильного планирования и анализа всех этапов работы. Выбирайте качественные материалы, "ловите" скидки и пробуйте делать кое-что сами – эти простые рекомендации помогут вам сэкономить значительные средства.