Экономия на аренде: как пара превратила старую лодку в жилье мечты

Дейл и его невеста Нэнси приобрели и отремонтировали старую лодку 1970-х годов. За год проживания в новом доме они сэкономили 10 тысяч фунтов, которые раньше тратили на аренду.

Пара не хотела связываться с ипотекой, поэтому пыталась по-другому решить жилищную проблему. Когда британцы увидели объявление о продаже старой лодки, то решили, что это их шанс.

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Британская пара живет в лодке

Старую лодку британцы приобрели за 22 тысяч фунтов стерлингов (около 1,1 миллиона гривен). На ремонт, мебель и предметы декора пришлось отдать еще 10 тысяч фунтов стерлингов. Но это все равно значительно дешевле, чем покупать обычное жилье.

С финансовой точки зрения, мы не могли позволить себе купить дом. Это все-таки оказалось ощутимо дешевле,

– поделился Дейл.

Частично британцы делали ремонт собственноручно, но услугами мастеров воспользовались. Теперь на борту есть дровяная печь, а также установлены солнечные панели, чтобы экономить на электроэнергии.

Многие друзья Нэнси и Дейла ежемесячно платят 1000 фунтов за аренду дома в Лондоне. А их счета не превышают 1 950 фунтов в год.

Лодка до и после ремонта / Фото SWNS

Прошлым летом пара приобрела еще фургон за 4 500 фунтов (240 тысяч гривен), который отремонтировали предыдущие владельцы. На нем они поехали на фестиваль в Хорватию и путешествовали по Германии, Австрии, Люксембургу и Словении.

Мы очень привыкли к свободе. Можем в любой момент переехать, если что-то не понравится. Это положительно влияет на наши отношения,

– говорит Нэнси.

В будущем британцы планируют построить крошечный домик и обновить фургон.