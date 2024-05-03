Раньше там был туалет: как женщина превратила заброшенный гараж в роскошный дом

Джорджина Барнетт из Великобритании превратила заброшенный гараж в отличное жилье. И хотя она раньше "давала новую жизнь" недвижимости, с гаражами еще не работала.

До перевоплощения гараж использовался как неофициальный туалет, поэтому там было над чем поработать. И в конце концов, здание стало для нее самой сложной задачей в "карьере".

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Гараж стал уютным жильем

Гараж в Севеноуксе, Англия, является частью соседнего дома с семью спальнями, но его уже давно покинули.

Поскольку сооружение располагалось рядом со станцией, люди часто использовали его как туалет. К сожалению, гараж слишком прогнил, чтобы его спасать, но я решила, что из него можно что-то сделать. Я построила то, что по сути является домом с двумя спальнями,

– поделилась Джорджина.

Благодаря своим усилиям женщина теперь имеет хорошее рабочее место и жилье для гостей.

Результат впечатляет / Фото Georgina Burnett

Пол в доме сделан из переработанных материалов, а почти вся мебель – из вторсырья или бывшая в употреблении. Таким образом британка сэкономила тысячи долларов.

Современный интерьер / Фото Georgina Burnett

Увлечение превратилось в дело жизни

Желание спасать вещи у Джорджины возникло случайно, когда она училась в университете.

Я разбила зеркало в своей комнате, но многие мои друзья в холле превратили разбитые кусочки на новые зеркала, украсив их драгоценностями и другими деталями,

– вспомнила женщина.

После того случая Джорджина начала думать изобретательнее, и это стало ее фишкой. Так постепенно она дошла до переобустройства недвижимости.