Бритни Спирс и ее жених ищут собственное жилье: как выглядит имение, которое осмотрела пара
Источник:New York Post
Через месяц после того, как ее отец Джейми Спирс, был отстранен от опекунства, которое продолжалось 13-лет, Бритни Спирс начала поиски собственного жилья. Как сообщает пресса, певица планирует переехать в новое помещение вместе со своим женихом Сэмом Асгари.
Пара, которая открыто заявляет о своем желании приобрести личное жилье, была замечена в имении Лос-Анджелеса за 16,5 миллиона долларов. Что известно об элитной недвижимости – далее.
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Решение о покупке нового особняка было принято после того, как адвокаты Бритни заявили, что отец шпионил и прослушивал разговоры дочери в ее старом доме.
Удобства в доме, который осматривала пара
Новая собственность расположена в элитном районе Хайден Хилл.
Дом состоит из 7 спален, 13 ванных комнат, кухни, гостиной и дополнительных удобств. В частности здесь можно найти двухэтажный спортзал, библиотеку, кинотеатр, SPA-салон, комнату с игровыми автоматами.
Общая площадь поместья – примерно 1858 квадратных метров. Для сравнения – предыдущий дом звезды насчитывал всего 5 жилых комнат и занимал площадь 1207 "квадратов".
Дом в Хайден Хилл обеспечивает максимальную приватность, что особенно уместно, учитывая внимание прессы к Бритни.
На территории, которую осматривала пара, есть 2 гостевые дома, гараж на 10 автомобилей и сарай, куда проложена отдельная дорога.