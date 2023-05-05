Брутальный стиль в интерьере: как выглядит дизайн с характером

Смелые дизайны всегда поражают и вызывают восхищение. Интерьер в брутальном стиле демонстрирует вкус и характер владельца жилья.

Некоторые люди теряются в разнообразии вариантов, пытаясь создать чистый и сдержанный агрессивный стиль. Но на самом деле здесь важно просто соблюдать несколько правил, о которых мы рассказываем дальше.

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Особенности брутального стиля

Если вы поклонник практичности и комфорта, это значит, что вы выбрали правильный стиль. Эти свойства находятся в грубом стиле, потому итог оправдает ожидания. Итак, что следует учитывать при обустройстве комнаты в брутальном стиле:

используйте темные цвета и четкие линии для оформления пространства;

обратите внимание на прочные материалы (камень, дерево, мрамор) и дополните их строгими геометрическими узорами;

выбирайте простые детали с минималистическим декором, ведь большое количество декоративных элементов не присуще этому стилю;

монохромный интерьер в разных оттенках серого – самый простой вариант для создания агрессивного дизайна.

Спальня в брутальном стиле / Фото Behance

Брутальный стиль можно выбрать не только для гостиной, но и для кухни или спальни. Он будет отлично смотреться в любом уголке квартиры, поэтому стиль очень популярен.



Домашний офис в брутальном стиле / Фото Awards.Design