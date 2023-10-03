Имение, где жили Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают за сумасшедшую сумму: какая стоимость

На рынке появился роскошный дом, ранее арендовавший звездная пара. В этом огромном имении в Беверли-Хиллз временно жили Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.

Огромный "звездный" особняк расположен на площади 1,2 гектара. Владелец имения хочет получить за него 85 миллионов долларов.

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Имение расположено в одном из лучших мест

Дом расположен в тупике, то есть максимально уединен. "Это действительно одно из самых частных поместий, которые вы можете себе представить", – говорит агент по недвижимости, занимающийся продажей поместья.

Раньше в доме жили не только Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Им владела звездная пара Дэнни ДеВито и Риа Перлман в течение 20 лет.

Интересно, что в собственность принадлежит не только один дом – здесь тысячи квадратных метров роскошного пространства. Насчитывается пять зданий: основная резиденция, дом у бассейна, театр, апартаменты в саду и дополнительное здание.

Сочетание классических и современных деталей в интерьере / Фото Adrian van Anz

Главный дом имеет площадь более 2300 квадратных метров. Он ошеломляет своим традиционным стилем и просторными жилыми помещениями. Здесь есть официальная гостиная, столовая, семейная комната с баром, две комнаты для персонала с ванной комнатой, лифт и основная спальня с двойными ванными комнатами и частным балконом.

В дополнительном здании площадью 260 "квадратов" есть дополнительная спальня с ванной комнатой, сауна, тренажерный зал, бар и вторая сауна для персонала.

Среди интересного можно увидеть стену для скалолазания спальни, секретную дверь офиса, ведущую в ванную комнату, винный погреб, сигарную комнату и три автомобильных лифта в гараж.