Строительство жилья в Украине: в каких областях дороже всего, а где дешевле всего

Эксперты рассчитали цену за квадратный метр общей площади квартир дома во всех областях. Так удалось определить, где стоимость строительства жилья является самой дорогой и самой дешевой.

Дороже всего построить жилье в Киеве, а дешевле всего – на Кировоградщине. Об этом стало известно из данных Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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Где в Украине дешевле всего построить жилье

В самой "дешевой" Кировоградской области квадратный метр стоит 18,3 тысячи гривен. Также в тройку лидеров входят Закарпатская и Житомирская области – 18,7 и 18,9 тысячи гривен соответственно.

Во всех остальных областях средняя стоимость стартует от 19 тысяч гривен.

Стоимость квадратного метра в 2024 году / Данные Минрегионстроя

Где дороже всего строить жилье

Цены в столице эксперты анализировали отдельно – и именно в Киеве строительство является самым дорогим. Здесь цена за квадратный метр жилья достигает показателя 25,1 тысячи гривен.

Немного ниже, но самые высокие цены среди областей зафиксировали в Харьковской и Донецкой областях – 22,6 тысячи гривен.

Что касается среднего показателя, то в большей части областей он составляет не менее 20 - 21 тысячу гривен за квадратный метр.