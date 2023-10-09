Как изменились цены на аренду однокомнатной квартиры за год: аналитические данные

В большей части областей цены на аренду жилья возросли. Если сравнить сентябрь 2022 и 2023 годов, то в Киеве средняя стоимость повысилась на 29%.

В конце сентября 2023 года предложение аренды продолжило уменьшаться. В течение года в Киевской области показатель количества объявлений упал на 47%. В Сумской области этот показатель составил 97%, а в Черниговской составил 60%. Об этом стало известно из отчета аналитического центра украинского маркетплейса DIM.RIA. 24 Канал.

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Как изменился рынок аренды в Украине

В сентябре средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляла 21167 гривен, а в области – 8886 гривен. Ровно год назад в Киеве этот показатель был меньше на 29%. В Кировоградской области средняя цена на однокомнатное жилье упала на 17,6% в течение года, а с августа по сентябрь – на 40%.

В западных областях зафиксировали в основном рост средней стоимости однокомнатной квартиры:

в Волынской области – 12 068 гривен (+93,7%);

в Черновицкой области – 10525 (+18%);

во Львовской области – 16 666 гривен (+15,5%);

в Закарпатской – 15 707 гривен (+14,2%);

в Ивано-Франковской – 10 441 (+6,8%).

В Тернопольской и Хмельницкой областях наблюдалось незначительное падение цен. Наименьшую среднюю стоимость по Украине аналитики зафиксировали в Херсонской и Сумской областях – 3 250 гривен и 4 тысячи гривен.

Как изменились цены на аренду за год / Данные DIM.RIA