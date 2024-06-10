Квартира в новостройке: в каких областях цены на квадрат выросли, а где – снизились
Только в четырех областях стоимость квадратного метра в течение весеннего сезона снизилась. Во всех остальных регионах цены выросли, особенно на Кировоградщине.
Аналитический центр украинского маркетплейса DІM.RIA исследовал изменения в стоимости в течение весеннего сезона. Цены на квадратный метр в новостройках традиционно растут, сообщает Недвижимость 24.
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Цены на первичке: где дороже всего и дешевле всего
Самая высокая средняя стоимость за метр квадратный в столице – составляет 54,5 тысячи гривен (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Если сравнивать стоимость в марте и мае, то она выросла совсем немного – на 1,3%.
На втором месте по средней стоимости оказалась Закарпатская область – 44,7 тысячи гривен за квадратный метр (+3,5% к цене). На третьем месте – Львовщина с ценой 43,4 тысячи гривен за квадрат (+3,3% к цене). Больше всего средняя стоимость выросла в Днепропетровской области (+22%).
Самые низкие цены на квадратный метр:
- Запорожская область – 23,8 тысячи гривен;
- Сумская – 25 тысяч гривен;
- Тернопольская – 25,5 тысячи гривен.
За весну средняя стоимость снизилась в Сумской области (-5,5%), Винницкой (-3,3%), Черниговской (-1,4%) и Николаевской (-0,1%).
Что с рыночным предложением
По состоянию на конец мая на первичном рынке зафиксировали 76% активных отделов продаж. Наибольшее количество – в Закарпатской области (98%).
В Киеве в течение года сдали в эксплуатацию 11 новостроек и 16 секций, а в Киевской области – 20 новостроек и 32 секции. Среди лидеров является Львовщина, где в эксплуатацию ввели 17 новостроек на 33 секции.