Как изменились цены на рынке недвижимости в сентябре: данные от аналитиков

Средняя стоимость жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости в сентябре была достаточно стабильной. По сравнению с августом цены изменились всего на несколько процентов, не считая определенных локальных ростов.

На начало осени 2023 года в Украине работают 75% отделов продаж новостроек. Самый высокий показатель зафиксирован в Тернопольской области – 97%. На вторичном рынке предложение для покупки квартиры растет. Об этом стало известно из результатов исследования аналитического центра украинского маркетплейса DIM.RIA, сообщает 24 Канал.

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Первичный рынок недвижимости

В сентябре по всей Украине сдали эксплуатацию шесть новостроек на 12 секций. Высокую стоимость квадратного метра зафиксировали в Киеве – 58 019 гривен. К слову, при расчете аналитики учитывали все типы квартир по количеству комнат. Если сравнивать среднюю цену за "квадрат" в сентябре по август, то она выросла на 2%.

Наибольший рост за прошлый месяц зафиксировали в Тернопольской области – на 40,5%.

Что касается пригорода Киева, средняя стоимость квадратного метра в Борисполе составляет 24 316 гривен, в Гостомеле – 26 464 гривны, в Буче – 27 369 гривен, а в Ирпене – 31 188 гривен.

Ситуация на первичном рынке / Данные DIM.RIA

Вторичный рынок недвижимости

В сентябре средняя цена за однокомнатную квартиру в Киеве составляет 87268 долларов США. На втором месте оказалась Львовская область со стоимостью 63 186 долларов США, а на третьем – Закарпатская с ценой 50 102 долларов США.

Если сравнивать стоимость однокомнатной квартиры в сентябре по август, в Киевской области цена упала на 3%, а в Волынской области – на 7%. Аналитики также зафиксировали незначительный рост по областям. Самым существенным было повышение цены в Черкасской области, что составило +13,2%.

Ситуация на вторичном рынке / Данные DIM.RIA