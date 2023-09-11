Какая ситуация на первичном и вторичном рынках недвижимости в Украине: анализ от экспертов

Ситуация на первичном и вторичном рынках недвижимости достаточно нестабильна. Эксперты рассказали, как изменилась ситуация в августе, летом и годом.

В августе 2023 года по Украине активно работает уже 74,3% отделов продаж новостроек. Самый высокий показатель зафиксирован в Тернопольской области – 97%. Этот результат известен из отчета аналитического центра украинского маркетплейса DIM.RIA, сообщает 24 Канал.

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Первичный рынок недвижимости

Три новостройки и четыре секции – именно столько недвижимости ввели в эксплуатацию в течение августа в Украине. Что касается показателей в течение лета, то в общей сложности сдали в эксплуатацию 27 домов на 44 секции, из них по Киеву – 6 новостроек и 12 секций.

Высокую среднюю стоимость за квадратный метр зафиксировали в столице. По состоянию на конец августа она составляет 56868 гривен. Такую цену зафиксировали, учитывая все типы квартир по количеству комнат. Но по сравнению с июлем 2023 года цена упала на 0,33%.

Цены за "квадрат" в новостройке / Данные DIM.RIA

Аналитики говорят, что за год цена на квадратный метр больше выросла в Ивано-Франковской области – на 39% и Сумской – на 29%.

Вторичный рынок недвижимости

В общей сложности количество объявлений на продажу вторичной недвижимости в августе возросло. Однако в Киеве и Киевской области она снизилась – на 13% и 33% соответственно.

Что касается цен, то на вторичном рынке средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 86 608 долларов США. Во Львовской области – 61 611 долларов США. Наибольший рост стоимости зафиксировали в Закарпатской и Черновицкой областях – +37%.

За сколько можно купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке / Данные DIM.RIA

По состоянию на конец августа количество доступных вариантов под 3% составляет 18 835 квартир, а под 7% – 10849 квартир. Города-лидеры по предложениям: Киев, Одесса, Днепр, Хмельницкий, Тернополь.