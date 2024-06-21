Не Львов и не Киев: в каком городе больше всего выросли цены на вторичке за полгода

Цены на вторичном рынке за полгода изменились во многих городах, но существенно – только в одном. И хотя самая высокая средняя стоимость квартир во Львове и Киеве, эти города заняли второе и третье места.

На самом деле в столице средняя стоимость почти не изменилась – она выросла на 2%. во Львове цены на вторичное жилье повысились на 6%.

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Какой город стал лидером по росту стоимости

Интересно, что однокомнатная квартира во Львове сейчас стоит на 1000 долларов дороже, чем в Киеве. То есть средняя стоимость жилья с одной комнатой во Львове составляет около 61 тысячи долларов.

"Однокомнатная квартира во Львове сейчас стоит почти так же, как в Киеве, но на 1000 долларов дороже. Это означает, что средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове составляет около 61 тысячи долларов", – сообщили в ЛУН.

В Ивано-Франковске наблюдается наибольшее повышение цен среди крупных городов Украины – аж на 12%. Такой значительный рост за полгода делает его лидером в списке.

Интересно, что в статистике ЛУН также есть информация о разнице между ценой, что указана в объявлениях, и реальной стоимостью продажи.

К примеру, в Киеве однокомнатная квартира по объявлениям стоит 60 тысяч долларов, но стоимость продажи – 49 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры по объявлениям предлагают 90 тысяч долларов, но продают их за 65 тысяч долларов.

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Согласно данным платформы M2bomber, за последний месяц средняя стоимость упала на 14,31%. Если в мае квадратный метр стоил 58,7 тысячи гривен, то в июне – 50,3 тысячи гривен.

Среди причин местный риелтор называет уменьшение спроса – из-за экономической неопределенности потенциальные покупатели откладывают покупку жилья. Также на снижение стоимости, очевидно, влияет сезонный фактор и конкуренция между застройщиками.