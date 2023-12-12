Цены выросли или упали: какие изменения произошли на вторичном рынке в течение осени

С сентября по ноябрь 2023 цены на вторичное жилье по Украине частично повысились, а частично снизились. Изменения в средней стоимости зафиксировали почти в каждой области, однако часто они не существенны.

В течение осени 2023 года предложение продаж на вторичном рынке недвижимости росло. В Киеве и области количество объявлений увеличилось в разы. Если сравнивать с сентябрем 2023 года, предложение заметно уменьшилось в Черкасской области на 30% и в Житомирской области на 38%. Вторичный рынок недвижимости осенью проанализировали аналитики маркетплейса DIM.RIA, сообщает 24 Канал.

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Как изменились средняя стоимость жилья на вторичном рынке осенью

На вторичном рынке в ноябре средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составила 89475 долларов США. Если сравнивать с сентябрем, то цена выросла на 3%. На второй строчке по стоимости однокомнатной квартиры оказалась Львовская область и цена составляет 66 552 доллара США.

По состоянию на ноябрь среди лидеров по цене однокомнатной квартиры также Винницкая область – 48 102 доллара США. За осень на 13% выросла стоимость однокомнатной квартиры в Житомирской области.

Ситуация на вторичном рынке недвижимости этой осенью / Данные DIM.RIA

Если анализировать стоимость в разных районах Киева, то самая средняя цена хранится в Шевченковском районе – 79 761 доллар США за однокомнатную квартиру. Наименьшая стоимость в Деснянском районе – 53 824 долларов США.

Во Львове снизились цены на аренду квартир

Согласно аналитическим данным DIM.RIA, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове в конце ноября составила 14 779 гривен. Это на 11% меньше, чем было в сентябре

Снимать квартиру с двумя комнатами тоже стало дешевле – средняя стоимость упала на 25,9%. Сейчас цена составляет около 16041 гривна. Арендная стоимость трехкомнатного и четырехкомнатного жилья также снизилась – на 20,2% и 25,9% соответственно.