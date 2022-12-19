Цены на недвижимость в Украине выровняются со стоимостью жилья в ЕС: прогноз эксперта

Вопреки сложной ситуации на рынке недвижимости, девелоперы продолжают открывать отделы продаж, вводить в эксплуатацию жилые комплексы и даже заключать сделки по купле-продаже квартир в новостройках.

В то же время все понимают. что после победы Украины в войне вопрос жилья будет стоять особенно остро, говорит адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер TOTUM LF Юрий Хапко.

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Что будет происходить на рынке недвижимости Украины в ближайшее время

Существенное замедление темпов строительства и отсутствия новых объектов может привести к дефициту качественных жилищных проектов. То есть спрос будет превалировать над предложением. Это связано, в частности с тем, что после победы девелоперы не успеют быстро удовлетворить потребности покупателей, ведь цикл подготовки и вывода объекта на рынок длится от 12 до 24 месяцев.

Вместе с удорожанием материалов, курса и логистики все это приведет к существенному росту цен. В то же время, в связи с разрушениями жилищного фонда в результате войны, в новом жилье уже нуждаются сотни тысяч украинцев,

– рассказывает Хапко.

Рынок будет возрождаться неоднородно

В западных областях появляются новые категории покупателей. Именно они будут влиять на рынок. Речь идет прежде всего о:

вынужденных переселенцев, адаптировавшихся к жизни на новом месте;

работниках компаний, которые релоцировались;

инвесторов, желающих иметь жилье на западе Украины, из-за фактора безопасности.

В связи с этим, в западных областях страны рынок недвижимости восстановится довольно быстро, Киев догонит их показатели после стабилизации ситуации на фронте.

В других регионах, особенно тех, которые страдают от обстрелов, вопрос восстановления рынка недвижимости будет зависеть от уверенности людей, проживающих там и от поддержки со стороны государства.

Курс Украины в ЕС отразится на цене "квадратов"

Четкий и последовательный курс на вступление в Евросоюз прямо говорит о том, что после окончания войны цены на недвижимость в Украине выровняются со стоимостью, которую фиксируют в странах ЕС. По крайней мере, лет через десять украинские цены на недвижимость будут не меньше, чем в Восточной Европе, а вот доходность инвестиций будет уменьшаться, считает Хапко.