Уместно ли использовать черный цвет в ванной комнате: вот ответы экспертов

Мрачные оттенки в тренде, но стоит ли выбирать самый темный цвет для ванной комнаты? Когда-то черный избегали, опасаясь, что он создаст неприветливую темноту в комнате.

Когда вы представляете интерьер ванной комнаты, то на ум, вероятно, приходят светлые пространства. Темные оттенки действительно используют меньше, но они очень уместны, когда надо создать именно драматическую схему.

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Черный в ванной комнате: да или нет

Ванная с душем из черного мрамора и золотыми акцентами / Фото Ripples

По мнению экспертов, черный помогает создать замечательные классические схемы, особенно в ванной комнате.

Черная ванная комната – это потрясающий выбор, который сразу привлекает ваше внимание и излучает ощущение смелого стиля,

– говорит владелица американской студии дизайна Дженнифер Дэвис.

Существует мнение, что черный цвет сделает ванную визуально меньшей, поэтому его не хотят использовать в маленьких помещениях. Дизайнеры говорят, что такой эффект действительно возможен. Но его можно легко избежать, если использовать черный правильно.

Если правильно вносить черный в интерьер, то он как глубокий и изысканный цвет может размыть линии пространства и сделать его наоборот визуально большим,

– говорит эксперт известного производителя красок Benjamin Moore.

Ванная комната с текстурированной черной стеной и матовой ванной / Фото Davey Lighting

Дизайнеры говорят, что черного бояться не следует. В ванной комнате он тоже может способствовать расслаблению, как популярные бежевые или светло-голубые тона.