Три места в доме, которые вы постоянно забывайте убирать

Мы привыкли убирать только то, что видят наши глаза. Только раз или два в неделю задумываемся над тем, что то или иное место требует очищения. Однако есть уголки, которые мы все равно не убираем.

Когда вы заходите в комнату, обычно легко увидеть, что нужно убрать. Есть куча грязного белья, которое просто ждет, чтобы ее постирали, или кухонная раковина, заваленная грязной посудой, кастрюлями и сковородками.

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Но как только мы сделаем очевидное, то уборка считается завершенной. Вот места и вещи, которые мы забываем убирать или даже не думаем о том, что нужно делать.

Стены и плинтусы

Пыль и грязь могут оседать как на вертикальных, так и горизонтальных поверхностях. Раскройте шторы или жалюзи и включите весь свет, и вы будете поражены тем, насколько пушистыми могут быть ваши стены. Если у вас фактурные обои, там прячется еще больше пыли.

Начните вытирать пыль с верхней части стены и двигайтесь вниз. Далее осмотрите плинтусы. На этих крошечных выступах может скапливаться невероятное количество грязи. В таких помещениях, как кухня и ванная, где повышена влажность, вам, вероятно, придется протереть плинтусы влажной тряпкой. Ведь влага превращает пыль в грязь, которая прилипает к поверхности.

Полы в шкафу

Легко понять, что шкаф нуждается в уборке. Одежда набита, полки завалены, а вещи падают на вас, когда вы открываете дверцу. Это все шутки.

Но когда вы последний раз мыли шкаф вместе с полом? Пол в шкафу, особенно если он покрыт ковром, накапливает грязь, которую вы наносите с обувью. Ковер может стать местом размножения плесени и грибка, а также насекомых, таких как ковровые жуки.

Хотя бы посезонно вытаскивайте из шкафов все выньте все из шкафов и тщательно помойте их. Это также отличная возможность просмотреть свой гардероб и избавиться от лишнего.

Комнатные растения

Растения всегда накапливают много пыли независимо от того, живы они или искусственны. Протирайте каждый лист растения влажной тряпкой из микрофибры еженедельно во время уборки.

Если искусственные цветы собрали уже много пыли, то их следует замочить в теплой воде с содой или любым моющим средством.