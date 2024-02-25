Обои в ванной комнате: дизайнеры рассказали, действительно ли это удачное решение

Ранее обои использовали только в гостиных и спальнях. Но со временем их начали удачно использовать в ванных, что казалось невозможным. Дизайнеры ответили, имеют ли место обои в этих комнатах.

Обои вызывают фурор в дизайне ванной комнаты и стали отличным способом придать пространству цветов и узоров. Но выдержит ли эта тенденция испытание временем? Или это просто мимолетный тренд? Дизайнеры ответили, стоит ли использовать обои в ванной в 2024 году.

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Обои в ванной комнате: да или нет

Простой ответ: да. В 2024 году мы все стремимся обустроить интерьер с индивидуальным и уникальным дизайном. Нет более эффективного способа сделать это, чем с помощью обоев. И эксперты по дизайну с этим соглашаются.

"Я поклеила обои почти в каждую ванную комнату в своем доме. Это простой способ добавить массу характера. Единственное - важно поклеить их правильно из-за потенциальной влажности", – делится известная американская дизайнер Эмили Гендерсон.

Кроме того, обои добавляют тепла и уюта в пространство ванной, чего еще несколько лет назад не было. Ведь раньше ванные комнаты делали полностью белыми и минималистскими, от чего они были неуютные, и даже клинические, как в больнице.

Голубые цветочные обои с темно-синим туалетным столиком / Фото Paloma Contreras

"Тенденция использования обоев в ванных комнатах появилась в 70-х годах и возвращается в большой степени. Это отличный способ добавить новые узоры и цвета в типично более минималистичную комнату, чем все остальные", – отметила британский эксперт по дизайну ванных комнат Бренна Райан.

Многих людей до сих пор волнует повышенная влажность воздуха в ванной, которая наносит вред обоям. Но эксперты говорят, что волноваться не следует, ведь современные вытяжные вентиляторы гораздо эффективнее работают, чем те, что изготавливали несколько лет назад. Если приобрести такой, то проблем не будет возникать.