Какие цвета наилучшие для комнат, которые выходят на юг: вот варианты

Комнаты, выходящие на юг, теплые и светлые в любое время года. Узнайте, какие цвета красок уместно выбирать для покрытия стен в таких помещениях.

В светлых комнатах можно использовать как яркие оттенки, так и нейтральные или нежные. Что касается черных тонов, то дизайнеры о них не упоминают.

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Помните, что выбор цвета субъективный, и на это решение будет влиять не только уровень освещенности в комнате, но и окружающая мебель и декор.

Попробуйте горячие оттенки, например оранжевый

Природное освещение в комнате, выходящее на юг, теплое и сильное, отлично подходит для насыщенных, ярких цветов. Обратите внимание на желтые, оранжевые и красные тона.

Кухня открытого плана с оранжевыми стенами / Фото Paint & Paper Library

Добавьте прохлады с помощью нежно-голубого

Холодный синий и зеленый особенно хорошо уравновешивают тёплый солнечный свет, а более мягкие их оттенки создают успокаивающую атмосферу.

Aegean Teal – один из самых продаваемых цветов краски Бенджамина Мура / Фото Benjamin Moore

Используйте универсальный белый

Все еще не можете определиться с самым лучшим цветом для стен? Что ж, не волнуйтесь, потому что с белой краской вы точно не ошибетесь. Это – постоянный фаворит дизайнеров. Главное выбирайте чистый белый, без каких-либо оттенков.

Белая гостиная в деревенском стиле / Фото Brad Ramsey