Какой цвет наиболее привлекает внимание: узнайте самый смелый цвет в вашем интерьере

Если вы хотите сделать смелый упор в своем доме, то добавьте в интерьер ярких цветов. Правда, среди них есть один особый цвет, который привлекает больше внимания.

Добавление смелых цветовых акцентов в пространство с помощью хитрых трюков с краской поможет сделать даже самые нейтральные комнаты более интересными. Эксперты и дизайнеры назвали цвет, имеющий особую силу в дизайнах интерьера.

Обратите внимание Льготная ипотека под 7%: сколько придется платить за собственную квартиру в разных городах Украины

Особый цвет, который привлекает больше внимания

Эксперты говорят, что оформление красным считается наиболее удачным способом создать максимально привлекательное пространство. Однако с этим цветом нужно быть осторожными, то есть использовать в меру. Если хотите покрасить стены, выберите одну акцентную и подберите к этой комнате, например, диван и стулья.

Кстати, существует конкретное научное объяснение, почему красные лучше привлекают наше внимание.

Красные кухонные шкафы / Фото Kitchen Makers

"Когда мы смотрим на цвет, то волны определенной длины этого тона попадают в наши глаза и на часть мозга, которая называется гипоталамусом. Цвет, который имеет кратчайшую длину волны, быстрее всего попадает в поле зрения. Первым среди таких как раз красный", – объясняет директор по дизайну интерьера компании Lick Натали Брэдли.

Например, если вы пошли на вечеринку, и только один человек был одет в красном, ваше внимание сначала привлекла бы именно она. Вот почему все знаки остановки красные – это наиболее бросающийся в глаза цвет.

В интерьерах дизайнеры советуют использовать более естественные оттенки красного, такой как земляной терракотовый или ягодный красный для изящной изюминки.

Ягодный красный в спальне / Фото Pearson Lyle

"Хорошее сочетание цветов, которое сейчас действительно в тренде, – это бледно-голубой с ярким лаково-красным – я вижу это сочетание повсюду. Например, поиграйте с гардеробом в красном цвете, а затем в бледно-голубом. Сбалансирование теплого тона с более холодным действительно помогает", – говорит Брэдли.

Если вы не любите красный, можете выбрать горячий апельсин и яркий розовый. Эти тона будут не такие яркие, как красные.